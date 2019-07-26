Beşiktaş'ın Avusturya kampı - SALZBURG

- Antrenmandan detaylarBeşiktaş'ın Avusturya kampıSALZBURG (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, 2019 - 2020 sezonu hazırlıklarına devam etti.Siyah - beyazlı takım, Avusturya 'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasındaki sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketleri ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, yarım sahada üç takım değişmeli olarak yaptığı taktik maçla sona erdi.İzni sona eren ve dün akşam basına kapalı antrenmanda da yer alan Gary Medel, sabah idmanında da takımla çalıştı.Hafif sakatlığı bulunan Orkan Çınar ise takımdan ayrı koşu yaptı.Beşiktaş, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.Siyah - beyazlı takımın antrenmanını az sayıda taraftar da saha kenarından takip etti. Taraftarlar, idman sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular ile fotoğraf çektirdi. - Hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı Avusturya 'daki sıcak hava futbolcuları ve idmanı takip eden basın mensuplarını oldukça zorladı.Çalışmanın yapıldığı saatte hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı.Saalfenden'de yarın hava sıcaklığının düşmesi ile yağmur bekleniyor.
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