Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Beşiktaş'ın Avusturya kampı - SALZBURG

Beşiktaş'ın Avusturya kampı - SALZBURG

- Antrenmandan detaylarBeşiktaş'ın Avusturya kampıSALZBURG (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, 2019 - 2020 sezonu hazırlıklarına devam etti.Siyah - beyazlı takım, Avusturya 'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasındaki sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, koşuyla başladı.
Isınma hareketleri ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, yarım sahada üç takım değişmeli olarak yaptığı taktik maçla sona erdi.İzni sona eren ve dün akşam basına kapalı antrenmanda da yer alan Gary Medel, sabah idmanında da takımla çalıştı.Hafif sakatlığı bulunan Orkan Çınar ise takımdan ayrı koşu yaptı.Beşiktaş, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.Siyah - beyazlı takımın antrenmanını az sayıda taraftar da saha kenarından takip etti. Taraftarlar, idman sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular ile fotoğraf çektirdi. - Hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı Avusturya 'daki sıcak hava futbolcuları ve idmanı takip eden basın mensuplarını oldukça zorladı.Çalışmanın yapıldığı saatte hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı.Saalfenden'de yarın hava sıcaklığının düşmesi ile yağmur bekleniyor.

Hava Sıcaklığı Teknik Direktör Rektör Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Türkiye - Özbekistan Maçından KarelerTürkiye - Özbekistan Maçından Kareler
Liverpool'un Şampiyonluk Maçından KarelerLiverpool'un Şampiyonluk Maçından Kareler
Galatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından KarelerGalatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı