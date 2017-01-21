Beşiktaş Ersan Gülüm'ü bitirdi

Geçen sezon devre arasında 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin'in yolunu tutan ancak Uzakdoğu ülkesine adapte olamadığından Beşiktaş'a dönmek isteyen Ersan Adem Gülüm, yoğun kişisel çabalarıyla nihayet muradına erdi.
Siyah-beyazlı yönetimin ' bedelsiz' şartıyla yeşil ışık yaktığı milli stoper, kiralık formülüne sıcak bakmayan ve bonservis kazancı beklentisinde olan kulübü Hebei Fortune ile yaptığı ısrarlı görüşmeler sonucunda bu pürüzü aşmayı başardı.
Çin ekibiyle 2+1 yıl daha kontratı bulunan Ersan, Beyaz Futbol muhabiri Sercan Dikme'ne 6 ay kiralık olarak Beşiktaş'la anlaştığını açıkladı.