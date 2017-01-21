Beşiktaş Ersan Gülüm'ü bitirdi



Siyah-beyazlı yönetimin ' bedelsiz' şartıyla yeşil ışık yaktığı milli stoper, kiralık formülüne sıcak bakmayan ve bonservis kazancı beklentisinde olan kulübü Hebei Fortune ile yaptığı ısrarlı görüşmeler sonucunda bu pürüzü aşmayı başardı.



Çin ekibiyle 2+1 yıl daha kontratı bulunan Ersan, Beyaz Futbol muhabiri Sercan Dikme'ne 6 ay kiralık olarak Beşiktaş'la anlaştığını açıkladı.

