Beşiktaş devre arası kampı için Antalya'ya geldi



- İkinci yarı hazırlıklarını 10 Ocak tarihine kadar Antalya'da yapacak olan Beşiktaş, kamp için bu şehre geldi. Siyah-beyazlılar ilk idmanını bu akşam saat 18.00'de yapacak. Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak olan Beşiktaş, kamp çalışmaları için kente geldi. 10 Ocak tarihine kadar kamp yapıp 2 de hazırlık maçı oynayacak olan siyah-beyazlıları Antalya'da taraftarlar karşıladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, 31 futbolcuyu Antalya kampına dahil ederken bu isimler arasında Orkan Çınar ve Muhayer Oktay yer almadı. Futbolcular havalimanından tezahüratlar eşliğinde çıkarken, taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı ve tecrübeli isim Atiba Hutchinson'a çiçek verdi. Bu arada Abdullah Avcı, otobüse bindikten sonra, takımı karşılamak için okula gitmediğini belirten 13 yaşındaki bir taraftar için tekrar otobüsün kapısına geldi ve genç taraftarın fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Takım otobüsüyle alandan ayrılan ve kamp yapılacak otele giden siyah-beyazlılar, Antalya'daki ilk idmanını bu akşam saat 18.00'de yapacak.



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