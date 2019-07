Berat Ayberk Özdemir: “Ligde kalıcı olacağımızı düşünüyorum”

-- ANTRENMAN DETAY



- - Gençlerbirliği, Bolu’da çalışmalarını sürdürüyor BOLU



- Gençlerbirliği’nin milli oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi.



Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, yeni sezon kamp hazırlıklarını Bolu’nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, akşam antrenmanında düz koşu, ısınma ve pas çalışması yaptı. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gençlerbirliği'nin genç orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, “Erzurum’da çok güzel bir kamp geçirdik. 2 tane de güzel hazırlık maçı yaptık. Sonuçlar bence istediğimiz gibiydi. Oyun da öyleydi. Çok güzel ışıklar verdik. O iki maçtan çok güzel dersler çıkardık. Şu an Bolu’dayız çalışmalarımıza dün başladık. Her gün üstüne koyarak devam etmek istiyoruz” dedi.

“Ligi üst sıralarda bitirmek mümkün” Gençlerbirliği’nin Süper Lig’e ait bir kulüp olduğunu ifade eden Özdemir, “Biz sadece geçen sezon 1. Lig’e bir selam verip çıktık. Bu sezon da genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Süper Lig’e bunu yansıtıp ligde kalıcı olmak istiyoruz. Kulübün yakalayacağı havaya ve atmosfere göre ligde üst sıralara oynamak ya da şampiyonluğa oynamak mümkün. Tabii ki de yeni transferlerimiz gelecek takımımıza katılacak abilerimiz olacak çok güzel bir birliktelik yakaladığımızı düşünüyorum. Bunların üstüne koyarsak ligi ilk sıralarda da bitirmek mümkün olabilir. Ligde de kalıcı olacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Ümit Milli takımında da forma giyen Özdemir, “Şu an Ümit Milli takımı biraz sıkıntılı gidiyor. İstediğimiz sonuçları alamadık ama orada da 1998-1999-2000 jenerasyonları çok ateşli, çok dinamik ve güzel bir jenerasyon. Orada da daha iyi bir birliktelik yakaladığımızda istediğimiz sonuçları inşallah alacağız” dedi.