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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bayram Toysal: 'Ligde ikinci yarıların zor geçeceğini biliyoruz'

Bayram Toysal: 'Ligde ikinci yarıların zor geçeceğini biliyoruz'

Bayram Toysal'ın açıklamaları

“Kendine inanan bir oyun mantalitesi ile devam edeceğiz” Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal ise, “Maça temkinli başladık. Kendi hatamızdan gol yedik. İlk yarının son dakikalarında gol bulduk. İkinci yarıda dengeli oynayıp skoru lehimize çevirmeyi istiyorduk. Net pozisyonlarımız vardı. Değerlendirseydik farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Uzatmalarda yediğimiz gol 1 puanı kaybetmemize neden oldu. Bu tarz deplasmanların zor olacağını biliyorduk. Bursaspor’u tebrik ediyorum. Bu ligde ikinci yarıların zor geçeceğini biliyoruz. Önümüze bakacağız. Kendine inanan bir oyun mantalitesi ile devam edeceğiz. Tekrar Bursaspor’u tebrik ediyorum. Hayırlısı olsun” dedi.

Mantalite Bulduk Rektör 

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