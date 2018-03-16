Bayram Bektaş: “3 puan almaktan başka çaremiz yoktu”



- Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “İyi mücadele ettik, 6-7 hafta sonra belki ilk defa derli toplu oynayabildik” dedi.

Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Çok zor bir maç bekliyorduk. 3 puan almaktan başka çaremiz yoktu. Kendi hedefimiz doğrultusunda ilerlemek için kazanmak durumundaydık. Alttan gelen takımlarla puanımız neredeyse aynı olmuştu. Bugün yine geçmişten gelen sıkıntılarımızı yaşadık. İlk yarı oyuna ağırlığımızı koyduk ancak geçişlerden sonra sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık. İkinci yarı golu attıktan sonra rakip biraz oyundan düştü. Ama biz orta sahadaki 3'lüyü iyi kullanıp prese karşı geçişleri iyi yaptık ve bir anda rakibin birinci bölgesine topu taşıyabildik. Ama maalesef yine sonuçlandıramadık. İyi mücadele ettik, 6-7 hafta sonra belki ilk defa derli toplu oynayabildik. Neticesinde oyunun tamamında üstün oynadığımız bir oyunu kazandık. Bunun için mutluyuz“ şeklinde konuştu.



