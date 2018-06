Batmanlı sporcu 3’üncü kez Dünya Şampiyonu oldu

-Milli Güreşçi Sinan Sadak’ın röportajı

-Sinan Sadak’ın babası Nezir Sadak’ın röportajı

-Belediyesporlu sporcuların tezahüratı

-Sinan Sadak’ın eskort araçlar eşliğinde şehir turu atılması

-Batman Belediyesi önünde Sadak’ın Belediye Başkan Yardımcısı tarafından karşılanması

-Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. H. Murat Şahin’in röportajı

-Genel ve detay



- Rusya’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Batman Belediyesporlu milli güreşçi Sinan Sadak, İranlı rakibini yenerek kendi kategorisinde üst üste 3’üncü kez dünya şampiyonu oldu. Batman Belediyesporlu milli güreşçi Sinan Sadak, Rusya’da düzenlenen güreş turnuvasında İranlı rakibini yenerek üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu olmayı başardı. Bugün kazandığı altın madalyası ile Batman’a dönen Sadak, havalimanında ailesi, Batman Belediyesporlu sporcular, hocaları ve sevenleri tarafından karşılandı. Havalimanında büyük bir sevgi gösterisi ile karşılanan Sadak, yapılan şehir turundan sonra Batman Belediyesine geçti. Dünya Şampiyonu Sadak, belediyeye gelişinde Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. H. Murat Şahin tarafından karşılandı. “Bayrağımızı dalgalandıracağımız daha çok yer var” Batman’ı dünyanın her yerinde tanıtmak için daha birçok yer olduğunu söyleyen Sadak, “Çok güzel bir duygu. Başta Batmanımıza sonra da bütün topraklarımıza hediye ediyorum. İnşallah bundan sonrası da gelir bu son olmaz. Batmanımızı dünyanın her yerinde bayrağımızla beraber inşallah dalgalandıracağımız daha çok yer var. Allah nasip ederse bu son başarı değil, inşallah devamı da gelecek. Allah herkesten razı olsun, dua eden, destek olan, arayan soran herkesten Allah razı olsun” dedi.

Sinan’ın elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Baba Nezir Sadak, “Çok mutluyum. Bütün öğretmenlere, bütün yönetime teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

Murat Şahin:“Batman bu tür başarıları daha çok yaşayacak” Batman Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. H. Murat Şahin ise, Batman’ın bu tür başarıları bundan sonra daha çok göreceğini ve yaşayacağını söyledi.



Şahin, “Sinan bölgemizin yetiştirdiği başarılı güreşçilerden birisi. Güreşe başladığı günden beri Sinan’ı hem okulda üniversiteden hocası olarak takip ediyorum hem de kulübümüzde iki yıldır sporcumuz olarak Sinan belediyemiz adına müsabakalara katılıyor. Bu son elde ettiği başarı hepimizi Batman adına, belediyemiz adına, şehrimiz adına gururlandırdı. Bu güzellikleri, bu güzel başarıyı Batman’a yaşattığı için öncelikle Sinan’a, milli takımdaki diğer arkadaşlarımıza hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah tüm branşlarda olduğu gibi güreşte de, diğer bireysel sporlarda da Batman Belediyesi, Batmanımızın adını tüm Türkiye’de, Avrupa’da ve dünyada inşallah duyuracak. Bununla ilgili iki yıldır yaptığımız yatırımlar da hem alt yapıda olsun hem müsabakalarda sporcularımız meyvesini vermeye başladı.

İnşallah bu tür başarıları bundan sonra Batman daha çok görecek, yaşayacak, tadacak bu güzellikleri. Bütün dileğimiz bütün gençlerimizin, çocuklarımızın başta Belediye Başkan Vekilimiz Ertuğ Şevket Aksoy’a her zaman spora verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bugün Sinan’ın kulübümüzde rahat spor yapıyor olması, kafasının rahat olması tabi ki Sayın Belediye Başkan Vekilimizin verdiği desteklerle oluyor. Bizler sadece işin teknik kısımlarıyla yönetilmesi kısmıyla alakadarız. Şehrimize, Batman’a, Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun diyorum Sinan’ın başarısı ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.