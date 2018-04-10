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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
'Batman'a sporu bir yaşam tarzı olarak getireceğiz' - BATMAN

'Batman'a sporu bir yaşam tarzı olarak getireceğiz' - BATMAN

" Batman 'a sporu bir yaşam tarzı olarak getireceğiz" - BATMAN - Batman ’da ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi başladı - 16 Mayıs Şehir Stadyumu'ndaki etkinlikten detaylar - Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren'in konuşması Batman 'da "Koşabiliyorken Koş Projesi" - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Eren:" Batman 'a sporu bir yaşam tarzı olarak getireceğiz"BATMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Koşabiliyorken Koş Projesi" Batman 'da başladı.
Sporun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştakilerin sağlıklı yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacıyla başlatılan proje kapsamında 16 Mayıs Şehir Stadyumu'ndaki etkinliğe çok sayıda sporcu ve Batman lılar katıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, yaptığı açıklamada, etkinliğin bir yarışmak için değil farkındalık oluşturmak için yapıldığını dile getirdi.Eren, tüm kamu ve kuruluşlarının sporla tanışmasını arzu ettiklerini aktararak, " Batman 'a sporu bir yaşam tarzı olarak getireceğiz." dedi.
Vatandaşlar da etkinliği katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, herkesi spor yapmaya davet etti.

Yarış Farkındalık Sağlıklı Yaşam Beden Eğitimi 

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