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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası - Fenerbahçe kupayı aldı - ŞANLIURFA

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası - Fenerbahçe kupayı aldı - ŞANLIURFA

- Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası - Fenerbahçe - BOTAŞ maçının ardından - Kupa töreninden detaylarFenerbahçe kupasını aldı - Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe'ye, kupası törenle verildiŞANLIURFA (AA) - Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde BOTAŞ'ı 60 - 53 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, kupasını maçtan sonra düzenlenen törenle aldı. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki maçın ardından büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, mutluluklarını salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.Şampiyon Fenerbahçe takımının kupası ve oyuncuların madalyaları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan tarafından takdim edildi.Finalde Fenerbahçe'ye yenilen ve ikinci olan BOTAŞ'ta oyuncuların ve teknik heyetin madalyaları ise TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün ve Resul Kerse tarafından verildi.
Turnuvanın en değerli oyuncusu ise Fenerbahçe'den Vaughn seçildi.

Dera Şampiyon 

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