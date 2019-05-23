- Başkentte yeniden derbi heyecanı - Ankara gücü yönetimi Gençlerbirliği'ni ziyaret etti - Ziyaretten detay - MKE Ankara gücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in konuşması - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın konuşmasıBaşkentte yeniden derbi heyecanı - MKE Ankara gücü Başkanı Mehmet Yiğiner: " Ankara derbisi Gençlerbirliği ve Ankara gücü arasında oynanır’" - Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: "Başkanımızın hediye etttiği tesbihi derbilerde çekeceğim"ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantileyen MKE Ankara gücü'nün başkanı Mehmet Yiğiner, lige yeniden yükselen Gençlerbirliği kulübün başkanı Murat Cavcav’a hoşgeldiniz ziyaretinde bulundu.Beştepe İlhan Cavcav Tesislerine gelen Ankara gücü heyetini, kırmızı siyahlı kulübün yönetimi karşıladı.Mehmet Yiğiner görüşme öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e yeniden yükseleceğine hep inandığını vurgulayarak, "Başkanımıza ve yöneticimize hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Ankara derbisi Gençlerbirliği ve Ankara gücü arasında oynanır. Güzel de oldu." dedi. Kardeş iki kulübün el ele kola verip Türk futboluna ve Ankara futboluna hizmet ederceğini dile getiren Yiğiner, "Hem bizim ligde kalmamız hem de Gençlerbirliği’nin lige gelmesi, iki türlü de sevinçli ve mutluyuz." diye konuştu. Ankara gücü Başkanı Mehmet Yiğiner'e "ince ve nazik" ziyaretinden dolayı teşekkür eden Murat Cavcav ise acısıyla tatlısıyla bir sezonu ve ligi geride bıraktıklarını söyledi.
Lige çıkmanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Cavcav, " Ankara gücü ligi sıkıntısız tamamladı. Biz de Süper Lig'e çıktık. Ankara gücü takımı ile derbilerde güzel maçlar izlettireceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu. Cavcav, Yiğiner’i, hediye ettiği kırmızı - siyah renklerdeki tesbihe ilişkin de Ankara gücü maçlarında çekeceğini belirterek "Tesbihi Ankara derbisinde, Ankara gücü maçlarında çekeceğim uğur getireceğini düşünüyorum." esprisini yaptı.
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