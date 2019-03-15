Başkan Küçükbakırcı: “Türkiye’de son iki yılda bisiklet kullanımı yüzde 50 artmış”

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- "Bisikletin Enleri" ödül töreninde, Muğla genelinde bisiklet sporuna katkıda bulunanlar ödüllendirildi. Törende konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, “Son iki yıldır bisiklet üreticilerinin söylediğini söylüyorum, Türkiye’de bisiklet kullanımı yüzde 50 daha artmış” dedi.

Marmaris'te, il genelinde bisiklet sporuna katkıda bulunan yerel yönetimlere, iş insanlarına, gazetecilere ve başarılı milli sporculara Muğla Bisiklet İl Temsilciliği tarafından düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Siteler Mahallesi’ndeki bir otelde düzenlenen törende konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, “Son iki yıldır bisiklet üreticilerinin söylediğini söylüyorum, Türkiye’de bisiklet kullanımı yüzde 50 daha artmış. Bisiklet kullanımı bir yaşam tarzı olarak her geçen gün artıyor. İnsan sağlığını düşünüyorsa bisiklete binecek. Tabi ki enerji tasarrufunda bulunacaksa bisiklete binecek. Her geçen gün sayımız artarak devam ediyor. Marmaris’te bu senenin sonu olmadan büyük çaplı uluslararası bir organizasyon yapacağız bunun sözünü verdik. Haziran ayının sonuna doğru Kredi Yurtlar Kurumu boşaldığı zaman birinci kademe antrenörlük kursu açacağız” dedi.

Törene, Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, TOSFED Onursal Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Muğla İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve davetliler katıldı.



