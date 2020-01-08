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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Başakşehir pas çalıştı

Başakşehir pas çalıştı

Başakşehir antrenmanından görüntüler

Devre Arası Rektör 

-Okan Buruk detay
-detaylar

- ANTALYA

- Medipol Başakşehir, Antalya Belek’te gerçekleştirdiği akşam antrenmanında pas çalışması yaptı. Süper Lig’in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te devam eden Medipol Başakşehir’de gerçekleştirilen akşam antrenmanında pas çalışması yapıldı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılıp antrenmanın basına açık olan son bölümünde pas çalışması yaptı. Turuncu-lacivertlilerde izinli olan Ponck dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.
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