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22 Nisan 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Başakşehir futbolcusu Emre Belözoğlu maç çıkışı gazetecilere saldırdı!

Başakşehir futbolcusu Emre Belözoğlu maç çıkışı gazetecilere saldırdı!

Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçı sonrası stad dışında istenmeyen olaylar yaşandı. Maç sonunda teknik direktörlerin basın toplantısı yaptığı sırada Medipol Başakşehirli Emre Belezoğlu tel örgüler arkasında kendisine sevgi gösterilerinde bulunan bazı taraftarlarla görüştüğü sırada arkadan gelen bir taraftar küfür etti.

Emre Belözoğlu Çaykur Rizespor Ahmet Çağlar Rizespor Çaykur 


Belezoğlu ve takıma arkadaşları taraftara tepki gösterdiği sırada görüntü alan A Spor muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'a saldırdı. Saldırıya uğrayan ve yaralanan iki gazeteciyi polis futbolcuların arasından güçlükle aldı.

Polisin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcular otobüse bindirildi. Olayda başından yaralanan Selman Kutlu ile kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım hastaneye götürüldü. İki gazeteci polise giderek şikayetçi oldu.
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