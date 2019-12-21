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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Balıkesirspor 3 puanla döndü

Balıkesirspor 3 puanla döndü

Balıkesirspor Teknik Direktörü Mehmet Nuri Adıgüzel'in açıklamaları

- - Balıkesirspor Teknik Direktörü Mehmet Nuri Adıgüzel:- “Hedefimize ulaşacağımıza eminim” ESKİŞEHİR

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör 


- TFF 1. Lig’in 16. haftasında Eskişehirspor’u 2-1’lik skorla mağlup eden Balıkesirspor’da Teknik Direktör Mehmet Nuri Adıgüzel, “Hedefimiz üst sıralar ve hedefimize ulaşacağımıza eminim” dedi.
Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta Balıkesirspor, Eskişehirspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mehmet Nuri Adıgüzel, “İki takım da ilk yarıda oyuna hızlı başladı.
Karşılıklı birer golle 1-1 bitti. Her iki takım da iyi oynadı. İkinci yarıda oyun planında değişikliğe gittik ve değişikliğimiz sonuç verdi. Golü biz bulduk. Mrsic’in attığı golle 2-1 kazandık. Mutluyuz. Yukarıları hedefliyoruz. Puanları almaya devam ediyoruz. Hedefimiz üst sıralar ve hedefimize ulaşacağımıza eminim. Eskişehirspor’u oynadığı futboldan dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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