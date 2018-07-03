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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Sarıeroğlu, kongre öncesi Adana Demirspor’un sorunlarını dinledi

Bakan Sarıeroğlu, kongre öncesi Adana Demirspor’un sorunlarını dinledi

Bakan Sarıeroğlunun toplantı alanına gelmesi

Toplantı 

-Bakan Sarıeroğlu’nun toplantıya katılanlar selamlaşması
-Toplantı alanından genel görüntüler

- ADANA

- Adana Demirspor’da kongre öncesinde sorunlarının ele alındığı toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu katıldı.
Özel bir otelde düzenlenen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile kulüp yöneticileri katıldı.
4 Temmuz’da düzenlenecek kongre öncesi, Murat Sancak’ın başkan adaylığı değerlendirilirken, kulübün sorunlarında da bahsedildi. Kulüp yöneticileri Bakan Sarıeroğlu'na kulübün sıkıntılarını anlattı.
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