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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Sarıeroğlu: 'Adana Demirspor’un Süper Lig’de temsil edilmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız' - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Adana Demirspor, Aytaç Durak Tesisleri’ni ziyaret etti

Bakan Sarıeroğlu: 'Adana Demirspor’un Süper Lig’de temsil edilmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız' - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Adana Demirspor, Aytaç Durak Tesisleri’ni ziyaret etti

Adana Demirspor tesis önünden genel görüntü

Oyaca Minik Futbolcu Sivil Toplum Forma Muhalefet 

-Adana Demirspor alt yapı futbolcularından genel ve detay görüntüler
-Jülide Sarıeroğlu'nun karşılanması forma ve atkı takdim etmesi
-Alt yapı futbolcularıyla tokalaşması
-Jülide Sarıeroğlu'nun açıklaması
-Jülide Sarıeroğlu'nun basınla fotoğraf çektirmesi

- Bakan Sarıeroğlu: "Adana Demirspor’un Süper Lig’de temsil edilmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız"- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Adana Demirspor, Aytaç Durak Tesisleri’ni ziyaret etti ADANA

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Demirspor taraftarının farklı bir taraftar olduğunu belirterek, "Adana Demirspor’un Süper Lig’de temsil edilmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Demirsporlu yöneticilerle Aytaç Durak Tesisleri’nde bir araya geldi. Bakan Sarıeroğlu, Adana Demirsporlu minik futbolcuların takdim ettiği gülleri kabul etti. Adana Demirspor taraftarı hakkında övgü dolu sözler sarf eden Bakan Sarıeroğlu, Adana Demirspor ve Adanaspor’u güçlü bir şekilde destekleyerek, Adana’nın başarı ile Süper Lig’de temsil edilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

"Adana'yı Süper Lig'de temsil etmek için elimizden geleni yapacağız" Adana’da yetişmiş, büyümüş bir evladı olarak, elini taşın altına koyacağını vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, "Şehirler için spor kulüplerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Hem genç nesillerimizin yetişmesi anlamında hem şehrimizin tanıtımı, gururu ve başarısı adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. İki takımımızı da bu dönemde güçlü bir şekilde destekleyerek Adana’mızı Süper Lig’de temsil etmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız" diye konuştu.
"Stadımızın hızlıca bitmesini sağlayacağız" Bakan Sarıeroğlu, Adana Demirspor taraftarlarıyla aralarında bir bağlantı oluştuğunu, taraftarlara sevgi ve tebriklerini ileterek, "Türkiye’ye damga vuran bir taraftar profilimiz, yapımız var. Şu anda Passolig rakamlarına baktığımızda takımımız 11. sırada. Şu anda aynı ligdeki takımlara baktığımız zaman da birinci sırada. Adana Demirspor taraftarı 50 binin üzerinde bir rakamla takımına nasıl sahip çıktığını gösteriyor. Stadımızın da hızlı şekilde bitmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı. "Adana olarak hep birlikte hareket etmeliyiz" Adana Demirspor’un ve taraftarının her şeyin en güzeline layık olduğunu vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, "Özellikle Adana Demirspor tarihine baktığımızda 2. Dünya savaşı itibarıyla kurulduğunu, kuruluş aşamasında mücadele ruhunu şu anda hala taşıdığını görüyoruz. Bundan sonra şehrimizin isminin Süper Lig’de daha güçlü bir şekilde yer alması için başkanlarımızla, bütün Adanamızın sivil toplum kuruluşları, sanayicilerimiz, iş adamlarımız, muhalefeti, iktidarı hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Demirspor Başkanı Kazım Bozan ile basına kapalı olarak bir süre sohbet ettikten sonra Aytaç Durak Tesisleri’nden ayrıldı.
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