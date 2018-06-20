Bakan Özlü: 'Mecliste çoğunluğu sağladığımız bir zafere doğru gidiyoruz' - DÜZCE
Bakan Özlü: "Mecliste çoğunluğu sağladığımız bir zafere doğru gidiyoruz" - DÜZCE - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün açıklamaları - Genel detaylarDÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Gençler İktidara Pedal Çeviriyor' bisiklet turuna start verdi.AK Parti Düzce İl Başkanlığı binası önünde toplanan gençlik kolları üyeleri ile bir araya gelen Özlü, gençlerle sohbet etti.Gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Özlü, bisiklete binerek gazetecilere poz verdi. Özlü, daha sonra bisiklet turuna start verdi.Özlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Vatandaşların teveccüh gösterdiğini ifade eden Özlü, "Güzel bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Bugün de bisiklet turumuz var. İnşallah 25 Haziran’da sayın Cumhurbaşkanımızı Başkan yaptığımız, mecliste çoğunluğu sağladığımız bir zafere doğru gidiyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu. Özlü, seçim çalışmalarının da güzel gittiğini gençlerin de bu çalışmalara destek verdiğini sözlerine ekledi.Programa, Bakan Özlü'nün eşi Onur Özlü, AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve AK Parti milletvekili adayları Fahri Çakır ve Numan Çabuk katıldı. Bisiklet turunda gençler, İstanbul Caddesini takiben Anıtpark Meydanı’na pedal çevirdi.