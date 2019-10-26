Bakan Kasapoğlu, Ümraniye'de spor tesisi açtı - İSTANBUL
- Programdan detaylar - Judoculardan Mehmetçiğe selam göndermesi - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Açılış kurdelesinin kesilmesiBakan Kasapoğlu, Ümraniye'de spor tesisi açtı - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nin açılışını yaptı - Bakan Kasapoğlu:"Bir yandan şer odaklarıyla uğraşırken diğer yandan milletimize, memleketimize hizmet yolunda ara fasıla vermeksizin el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz" - "Ülkemizin her köşesinde havuzlarıyla, salonlarıyla, açık kapalı kortlarıyla pek çok branşta mükemmel tesislerimiz var" - "Deniz olmayan yerlere havuz götüreceğiz, yazları mobil havuzlarla 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projemize belediyelerimizle birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz" - Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım:"Ümraniye'yi spor şehri haline getirmek istiyoruz"İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediyesinin kapalı yüzme havuzu ve spor merkezinin açılışını gerçekleştirdi.Necip Fazıl Mahallesi'ndeki açılışa Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve vatandaşlar katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, "Gençler bizim her şeyimiz. Onların yarınlara hazırlanması için bu tesisler çok önemli. Belediyelerimizle, hükümetimizin tüm kurumlarıyla el birliğiyle tüm gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Hükümet olarak büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Kasapoğlu, "Bursa'da Naim Süleymanoğlu'nun adını taşıyan tesisi hizmete açtık. Dün Tekirdağ'daydık ve önemli bir tesisi gençlerimiz için devreye aldık. Şükrediyoruz, hamdediyoruz. Bir yandan şer odaklarıyla uğraşırken diğer yandan milletimize, memleketimize hizmet yolunda ara fasıla vermeksizin el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle son 18 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ulaştırmadan sağlığa kadar, sağlıktan ticarete, sanayiye, spora kadar pek çok alanda devasa yatırımları, ciddi bir dönüşümü gerçekleştirdik. Dönüşüme, değişime devam ediyoruz. Özellikle gençlik ve spor alanında bugün bir spor tesisini devreye almamız münasebetiyle farklı bir boyuta geçtiğimizin altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
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