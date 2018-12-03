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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle masa tenisi oynadı - ANKARA

Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle masa tenisi oynadı - ANKARA

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na çiçek verilmesi - Kasapoğlu’nun öğrencilerle masa tenisi oynaması - Tenis oynayanlarla görüntüsü - Sınıfları gezmesi - Sınıftaki öğrencilerle sohbet etmesi - Öğrencilerin yaptıkları el işleri - Öğrencilerin mutfak bölümündeki çalışması - Kasapoğlu’nun basın mensuplarına kurabiye dağıtması - Kasapoğlu’nun minik öğrencilerle sohbeti - Hediye verip hediye alması - Kuaförlük yapan öğrenciler ile sohbeti - Halk oyunları ekibi ile görüntüsüANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yahya Özsoy Özel Eğitim Meslek Okulunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına katıldı.
Kasapoğlu, okuldaki sınıf ve atölyeleri gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

Masa Tenisi Öğrenciler Basın Mensupları 

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