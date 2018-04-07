Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Bak, İzmir'de spor tesislerini inceledi

Bakan Bak, İzmir'de spor tesislerini inceledi

- Bakan Bak'ın gençlik merkezi ve spor salonu inşaatında incelemelerde bulunması - Bakan Bak'ın çocuklarla ve vatandaşla selamlaşıp, sohbet etmesiİZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir 'deki bazı spor tesislerinde incelemelerde bulundu.İlk olarak Halkapınar'daki Atatürk Stadı yanında bulunan cimnastik salonuna giden Bak, burada aralarında Demet Mutlu, Göksu Üçtaş Şanlı, İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'in de bulunduğu sporcularla bir araya geldi.Bakan Bak, daha sonra yapımı tamamlanan ve Türkiye Atletizm Federasyonuna devredilen 200 kişilik sporcu kamp eğitim merkezini gezdi.Seha Aksoy Atletizm Pisti ve Atatürk Stadı'ndaki güreş salonunda da incelemelerde bulunan Osman Aşkın Bak, buradaki sporcularla bir süre sohbet etti.Gençlik ve Spor Bakanı Bak, buradaki incelemelerinin ardından Karabağlar'ın Yunus Emre Mahallesi'nde yapımı devam eden Gençlik Merkezi ve spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu. Bak, 7. sınıf öğrencisi Emre Ateş'ten, tesis tamamlandıktan sonra arkadaşlarıyla burada oynamalarını istedi.Bakan Bak, incelemelerinin ardından bir grup mahalleli ile sohbet etti.

Dera Gençlik Merkezi Eğitim Merkezi Güreş Şili 

İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Kumluca Deve GüreşleriKumluca Deve Güreşleri
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Fenerbahçe Maçından KarelerKayserispor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Galatasaray - Trabzonspor Maçından KarelerGalatasaray - Trabzonspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı