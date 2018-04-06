Bakan Bak: ''Her zaman gençlerimizin, Türk futbolunun, altyapı yatırımlarının yanındayız' - İZMİR
Bakan Bak: ''Her zaman gençlerimizin, Türk futbolunun, altyapı yatırımlarının yanındayız" - İZMİR - 5. İzmir Kupası açılış töreni yapıldı - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın çocuklarla selamlaşması - Turnuvaya katılacak futbolculardan görüntü - Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'dan detay - Alex de Souza'nın konuşması - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşması - Gösteri maçından detaylar5. İzmir Kupası açılış töreni yapıldı - Gençlik ve Spor Bakanı Bak: - "Her zaman gençlerimizin, Türk futbolunun, altyapı yatırımlarının yanındayız"İZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Her zaman gençlerimizin, Türk futbolunun, altyapı yatırımlarının yanındayız." dedi. Bak, Altınordu Kulübü tarafından Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen 5. İzmir Kupası'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan Bak, güzel bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, organizasyona katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Kendisinin de yıllar önce bu heyecanları yaşadığını, antrenörlüğünü yaptığı bir takımı olduğunu ve turnuvalara katıldıklarını anlatan Bak, Altınordu'yu tebrik ederek, organizasyonun güzel bir mini dünya kupası olduğunu söyledi.
- "Bu tür aktiviteleri desteklemeye devam edeceğiz"Bak, Altınordu Futbol Takımı'nın Spor Toto 1. Lig'de başarılı sonuçlar aldığını belirterek, şöyle konuştu:"Altınordu'nun elde ettikleri başarılar, Türk sporuna sundukları sporcularla beraber müthiş iş yapıyorlar. İşin temelleri burada, bu temelleri görüyoruz. Biz Türk futbolunun altyapısının gücü olmasını istiyoruz, futbolcuların altyapılardan yetişmesini arzu ediyoruz. Türk sporuna hizmet edecek sporcuların buralardan yetişmesini arzu ediyoruz."Bakan Bak, açılışta bulunan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'ya da teşekkür ederek, Alex'in çok iyi bir futbolcu olduğunu, ülkesinde ve Türkiye'de bir yıldız olduğunu ifade etti. Organizasyona katılan futbolculara başarılar dileyen Bak, şunları kaydetti:"Altınordu Kulübünün Türk futbolcu için güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Onları sonuna kadar destekliyorum. Buradan yetişen sporcuların ileride Türk futbolu için büyük işler yapacağına inanıyorum. Örnekleri var, alkışlıyoruz. Buraya özellikle gelip aktiviteye katılmak istedim. Türk sporu olarak çok şanslıyız sayın Cumhurbaşkanımız buraları çok iyi bilir, bu sahalardan, futbolun içinden yetişmiştir. Futbolu çok iyi bilir, futbolun desteklenmesini istiyor. Böyle tesislere, böyle güzel aktivitelere destek vermemizi istiyor. Her zaman gençlerimizin, Türk futbolunun, altyapı yatırımlarının yanındayız. Gençlik Bakanlığı olarak, Spor Toto olarak bu tür aktiviteleri desteklemeye devam edeceğiz." - "Hayallerinizin peşinden gidin"Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da futbolculara Altınordu'nun sloganı "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu” sloganını İngilizce olarak tekrar ettirdi.Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza ise Türkiye'de ve İzmir 'de bulunmaktan, Altınordu ile olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.
Gelecekle ilgili hayaller kuran gençlerle bir arada olduğunu kaydeden Alex de Souza, "Keşke 12 yaşında olduğumda böyle bir turnuvada oynayabilseydim. Organizasyonun içinde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanı, bu fikre gönül veren herkesi tebrik ediyorum. Bu güzel günün tadını çıkarmaya çalışıyorum. Buradaki gençlerimize böyle bir turnuvadan keyif almalarını dilerim. Başka kültürlerle yarışmanın duygusu bambaşkadır. Hayal kursunlar, hayallerinin peşinde gitsinler. Çalışmaktan vazgeçmesinler." ifadelerini kullandı.Turnuvanın sembolik başlama vuruşu Bakan Bak, Özkan ve Alex tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra Osman Aşkın Bak, Alex de Souza ile turnuvaya katılan 56 takımın kaptanıyla bir gösteri maçı yaptı.Bak, Altınordu Kulübü Başkanı Özkan'a İzmir gençlik merkezlerinde yapılmış el işi Altınordu arması hediye etti.