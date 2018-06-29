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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bafetimbi Gomis, transferinin yıl dönümü unutmadı

Bafetimbi Gomis, transferinin yıl dönümü unutmadı

Gomis'in paylaştığı videonun görüntüsü

- İSTANBUL

Sosyal Medya Yıldız Futbolcu 


- Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, transferinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yaptı ve sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi. Galatasaray Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, transferinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gomis, paylaşımda sarı-kırmızılı kulübe transferinin gelişini unutmadığını gösterdi. Fransız futbolcu, paylaştığı videoda havaalanında taraftarların karşılamasını, tesisleri gezdiği, bu sezon attığı gollere ve sevinç görüntülerine yer verdi. Gomis, videonun altında Türkçe olarak yaptığı açıklamada ise, “Bir yıl önce bugün, büyük bir mutlulukla Galatasaray'a imza attım. Bütün beklentilerimin de üstünde olan büyük bir kulüp ve muhteşem taraftarlarla karşılaştım. Sizin için kükremekten gurur duyuyorum” notunu ekledi.
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