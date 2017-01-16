Aziz Yıldırım soyunma odasına indi



Aziz Yıldırım yaptığı açıklamalarda hakemlere ve federasyona ağır eleştirilerde bulundu.



Yıldırım, özellikle Fenerbahçe'ye verilemeyen penaltıyı gündeme getirdi. Bu açıklamaların yankıları sürerken Aziz Yıldırım'ın maçın ilk yarısında hakemlerin soyunma odasına indiği ortaya çıktı.



HAKEMLER KAPIYI AÇMADI



Konuya ilişkin özel bilgiler paylaşan Beyaz Futbol muhabiri Devrim Zengi 'Aziz Yıldırım uzun süredir soyunma odasına inmiyordu. Bugün 2-1'lik ilk yarı skorunun ardından soyunma odasına indiğini, maçın hakemi Serkan Çınar ve yardımcılarına, çok sert bir şekilde bağırdığı, hakem odasının kapısına kadar gittiği ama hakemlerin kapıyı açmadığını öğrendik.' diye konuştu.



RAPORDA YER ALACAK



Yıldırım'ın penaltı pozisyonun dan sonra çileden çıktığını belirten Zengi ' Maçın gözlemcisinin bu olayı gördüğü ve bu olayı raporuna yazacağı söyleniyor. Bu olayı bir kaç kişiye de teğit ettirdik. Başkan Aziz Yıldırım kesin olarak soyunma odasına indi. Özellikle De Souza'ya verilmeyen penaltının ardından çıldırdığı hakemlere çok sert tepkiler gösterdiği, yanındaki yöneticilerin sakinleştirdi. Hakemlerin güvenlik görevlilerinden yardım istemesi üzerine, Yıldırım'ın o bölgeden uzaklaştırıldığı haberlerini aldık.' dedi.

