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11 Ağustos 2017 Cuma günü yayınlandı
Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

Aziz Yıldırım, Ramil Guliyev'in dünya şampiyonluğunun ardından FB TV'ye yaptığı telefon bağlantısında gözyaşlarını tutamadı.

Aziz Yıldırım 


Ramil Guliyev'in başarısından dolayı çok gururlu olduğunu belirten Yıldırım Böyle bir çocuğumuzun dünya şampiyonu olmasından dolayı çok gururluyum. İnşallah diğer sporcularımız da bunu başarırlar. ' ifadelerini kullandı.
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