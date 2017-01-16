Aziz Yıldırım'dan hakemlere eleştiri İzle



İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:



'Adanaspor'u tebrik ediyorum, hak ettiler, puan aldılar. Biz de yenebilirdik, onlar da yenebilirdi, 2-2 bitti. Bizim takım kötü oynadı, iyi oynamadılar. Böyle profesyonellik olmaz. Seyirci geliyor, gelebildiği kadarıyla. Soğuk altında Fenerbahçe'nin başarılı olmasını bekliyorlar. Oyuncular bunun idrakında değiller, birkaç tanesi hariç. İki üç tanesi gayet iyi oynadı, onları tebrik ediyorum. Esas mesele bu değil.'



'HAKEM CAMİASINDA GRUPLAŞMALAR VAR'



'Geçen sene de aynı oyunlar oynanıyordu. Bu sezon da 2-3 takım hariç her takıma hakem hataları yapılıyor. Hakem diyor ki, orada orada orada var diyor, kart gösteriyor. Orada ver kartı. Hak gaspı yapıyor.



Hakem camiasında gruplaşmalar var. Bunlara para verilsin, katkı yapılsın diyen ilk kişi bendim. Geçimlerini rahat sağlasınlar, psikolojik olarak problem olmasın, okul taksidi, şu bu, maddi kaynaklarla değerlendirilsin. Onlar da mutlu maç yönetsin dedik. Rahmetli Hasan Doğan döneminde, kaç tanesini görevden uzalaştırdılar, yeni bir hakem kadrosu oluşturdular. Onlarla düzen iyi gitti. Şimdi gruplaşmalar var.'

