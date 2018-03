Aziz Yıldırım, Bolu’da pota açılışına katıldı

-- aziz yıldırım'ın gelişi

-- aziz yıldırım'ın salona girişi

-- öğrencilere imza dağıtması

-- mithat yenigün konuşması

-- potaların açılış töreni

-- gösteri maçı

-- detaylar



- Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü’nün, Türkiye genelinde başlattığı “1907 Okul 1907 Pota” etkinliği kapsamında, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Bolu’daki potaların açılış törenine katıldı.

Türkiye genelinde düzenlenen “1907 Okul 1907 Pota” etkinliği kapsamında, 50. Yıl İlköğretim Okulu’na yapılan potaların açılışı gerçekleşti. Açılış törenine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan Mithat Yenigün, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, okul idaresi, öğrenciler ve çok sayıda Fenerbahçeli katıldı.

Minik öğrencilerin ellerinde Fenerbahçe ve Türk bayraklarıyla karşıladığı Aziz Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra okulun toplantı salonuna geçtiler. Açılış töreni öncesinde konuşma yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan Mithat Yenigün, amatör branşlara destek verilmesini gerektiğini ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün her yıl en az 50 milyon lira destekte bulunduğunu belirterek, “Biz yalnız futbol değil spora küçüklükten başlayan bir yatırım yapmayı düşünenlerdeniz. Her yıl amatör branşlara en az 50 milyon lira bütçemizden açık vererek destek veriyoruz. Bunun da yapılmasının gerektiğine inanıyoruz. Bunun devlet eliyle yapılması gerektiğine inanıyoruz. Olimpiyatlara dünyada Türkiye’yi temsil etmek için gittiğimizde dikkat ederseniz giden kafilenin yüzde 20’si Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısından gidiyor. Bunun artırılması gerekiyor. Bunun başarılı olması için, ülkemizin dışarıda doğru temsil edilmesinin sağlanması için mutlaka devletle işbirliği yapmamız gerekiyor. Yıllardır başkanımızın dile getirmesi sonucu artık Spor Bakanlığı da bu konuda çalışmalara başladı.

Umuyorum ki önümüzdeki dönemlerde ülkemizi değer noktasında spora yatkın insanları daha küçükken seçeceğiz, her branşta yukarılara doğru taşıyacağız. Böyle olunca yurt dışından transfer yapmak için verdiğimi paralara da ihtiyaç kalmayacak. O zaman Türkiye’nin insanı Türk ruhunu taşıyarak spor yapacak. Hem Türkiye’de hem dünyada bizi iyi temsil edecek” dedi.

Konuşmaların ardından, okul bahçesinde bulunan potalar kurdele kesimiyle açıldı. Minik öğrencilerin açılışı yapılan potaların olduğu alanda yaptıkları gösteri maçının ardından etkinlik sona erdi.