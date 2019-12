Aykut Kocaman: 'Ertelediğim bir takım kararları artık hayata geçirmek zorundayım”

- Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Uzun zamandır farkında olduğum, çeşitli nedenlerle ertelediğim bir takım kararları artık hayata geçirmek zorundayım. Bunlar elbette köklü bir şekilde değişiklikler oluşturacak değil. Bu beklenti olursa yanlış olur. Kararlar bir çeşit dönüşümün başlangıcı olacak” dedi.

Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrasında yaşanan gelişmelere değinen Teknik Direktör Aykut Kocaman, “İlk milli arada 12 puan almış ve 6 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Son altı maçta ise 14 gol yemiş neredeyse maç başına iki buçuk gol yemiş sadece 3 gol atabilmiş bir takım. Gençlerbirliği maçı ikinci yarısı, Sivasspor maçının her iki yarısı, ilk yedi haftada en çok şut çeken takım sadece 3 şut atabilmiş bir durum söz konusu iken durum değerlendirmesi yapmamak bu işin doğasına aykırıdır. Bu kadar keskin bir çöküş iki nedenden kaynaklanır. Birincisi ciddi bir para sorunu vardır. Şu an için böyle bir problem var mı diye sorsanız, olağanın ötesinde bir sıkıntı gözükmüyor. İkinci nedense teknik ekiple oyuncular arasında uyuşmazlık vardır. Açıkçası bunun lamı cimi yok. Bu denli keskin çöküşler bu söylediğim iki problemden kaynaklanır” ifadelerini kullandı. Görünen problemin ekiple oyuncular olabileceğini ifade eden Aykut Kocaman, kulübün menfaatleri doğrultusunda açıklama yapılması gerektiğini dile getirdi. Kendisinin yapacak bir şeyi olmadığını aktaran Kocaman, “Çünkü kendimi borçlu hissediyorum. Vereceğim köklü bir kararın doğru karşılanmayacağından eminim. Bugünkü kararı ben şu an veremem. Yönetim iradesini gösterdi ve devam kararı aldı. Pazartesi ve salı günü bu sıkıntılı dönemi sona erdirecek hamlelere başladığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

“Ertelediğim bir takım kararları artık hayata geçirmek zorundayım” Teknik Direktör Aykut Kocaman açıklamasının devamında, "Uzun zamandır farkında olduğum çeşitli nedenlerle ertelediğim bir takım kararları artık hayata geçirmek zorundayım. Bunlar elbette köklü bir şekilde değişiklikler oluşturacak değil. Bu beklenti olursa yanlış olur. Kararlar bir çeşit dönüşümün başlangıcı olacak. Şunu söyleyebilirim, Gaziantep maçı kazanılır mı? Kazanılmaz mı? Onu bilemem. Fakat diğer maçlardan farklı olacağından kuşkum yok. Daha gayretli, bir şeyleri yapıyor gibi görünen değil yapmaya çalışan bir takım olacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı. Sezon sonu için puan tahminlerini de değerlendiren Kocaman, “Bugünkü şartlarda 45 puanlar gayet iyi puanlar gibi gözüküyor. En önemli tarafı Antep maçıyla beraber üzerimizdeki yapıyormuş gibi hali tersine çevirirsek bu takım çok daha fazlasını yapacak kapasiteye sahip. Üzerimizde ‘ölü toprağı’ denir ya, öyle bir durum var. Bunu değiştireceğimiz hususunda hiçbir kuşkum yok” dedi.





