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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar kategorisinde 1. etap eşleşmeleri belli oldu

AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar kategorisinde 1. etap eşleşmeleri belli oldu

Açılış konuşmaları

Milli Takım Toplantı Farkındalık Rektör Basın Mensupları 

-Kura çekimi
-Röportaj
-Genel ve detay
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-NOT:PRODÜKSİYON görüntü onay klasöründe (KUPA_VOLEY_KURA_CEKIMI)

- İSTANBUL

- '2019-2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Kategorisi Kura Çekimi' gerçekleştirildi ve 1. etap eşleşmeleri belli oldu. 2019-2020 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 1. devre karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte sıralamada 5 ila 12’nci sırada yer alacak sekiz takım, AXA Sigorta Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen '2019 -2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Kategorisi Kura Çekimi' sonucunda eşleşti. Kura çekimine; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, AXA Sigorta Pazarlama Direktörü Alper Tanyer, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, kulüp temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
Kurayı değerlendiren Mehmet Akif Üstündağ, ''Hayırlı olsun. Avrupa ve dünyanın en iyi liginden bahsediyoruz. Vestel Venüs Sultan Ligi, dünya ve Avrupa starlarının mücadele ettiği lig. Türk voleybolunun nereye geldiğini hep birlikte görüyoruz. Kura çekinde bütün takımlara başarılar diliyorum. İlk dört takımın beklediği ve diğer takımların eşleşerek oynadığı, sonrada Türkiye'nin bir ilinde organizasyonun yapıldığı ve finallerin oynanacağı sezon olacak. Sonuç itibariyle Avrupa Kupası'nda temsil etmeyi hak edecek ve kupayı kazanacak bir takım çıkacak. Güzel ve birbirinden zorlu maçların olacağını düşünüyorum'' dedi.
Voleybol'un Anadolu'ya yayılmasını değerlendiren Üstündağ, ''Bu projeyi biz başlattık. Hem milli takımların organizasyonlarını hem de bu tür organizasyonları Anadolu'da yapıyoruz. Kupa organizasyonlarını geldiğimiz günden beri hiçbir büyükşehirde yapmadık. Hep Anadolu'da yaptık. Voleybolda her organizasyonda yani erkekler ve kadınlarda 8-10 ilin talip olduğunu görüyoruz ve bize başvuruda bulunuyorlar. Bunları değerlendirip en iyisini yapmaya gayret edeceğiz'' şeklinde konuştu.
''Anadolu'da bir voleybol farkındalığı var'' Turnuvaya tekrardan ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Yavuz Ölken, ''Önce elemelerimiz var, Mart ayında finallerimiz olacak. Türk voleyboluna hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıklı ve sakatlık olmayan bir turnuva geçirmelerini diliyorum. Bu kupa Anadolu'ya yaygınlaşıyor. Geçen sene birçok ilde müsabaka oynandı. Finaller erkeklerde Malatya'da, kadınlarda İzmir'de oynandı. Bu şehirler yarım hafta voleybol günleri yaşadı. Sadece maçta değil, bütün gün aktiviteler düzenledik ve Türk voleybolunun ne kadar sevildiğini gördük. Bu sene de arkadaşlarımızla birlikte organizasyona değer katmaya çalışacağız. Takımlarımızı heyecanlı görüyoruz. Çünkü turnuva ne kadar keyifli olursa oyuncular ne kadar bu işi sahiplenirse işin dokusu daha değişiyor. Geçen senin üstüne çıkacak bir farkındalık olacağını düşünüyorum. Basın toplantısında çok mutlu oldum çünkü basın mensupları çeşitli illerden davet aldıklarını söylediler. Anadolu'da bir voleybol farkındalığı var, federasyon adına çok mutlu oluyoruz. 2019-2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar kategorisi 1. etap eşleşmeleri şu şekilde: Türk Hava Yolları - Beşiktaş Nilüfer Bld. - BeylikdüzüVol. İht. Karayolları - Atlasglobal Yeşilyurt PTT - Aydın B.Şehir Bld. Maç programı daha sonra belli olacağı belirtildi. 2019-2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar kategorisi 1. etabında ilk karşılaşmalar, 7-8 Aralık 2019, ikinci karşılaşmalar ise; 11-12 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
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