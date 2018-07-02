Avrupa üçüncüsü judoculara sınırda karşılama - EDİRNE
: - Ümit Milli Takım Koordinatörü Hakan Kapan'ın açıklaması - Hasret Bozkurt'un açıklamasıAvrupa üçüncüsü judoculara sınırda karşılama - Ümit Milli Takım Koordinatörü Hakan Kapan: - "Avrupa üçüncüsü olmamız çok büyük bir başarı, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim"EDİRNE (AA) - Avrupa Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda yapılan karma takım müsabakalarında üçüncü olan milli takım çiçeklerle karşılandı.Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonada, karma takım müsabakalarında Macaristan'ı 5 - 4 yenerek bronz madalya kazanan milli takım sporcuları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.Sınır kapısı girişinde çiçeklerle karşılanan milli sporculara vatandaşlar da ilgi gösterdi.Ümit Milli Takım Koordinatörü Hakan Kapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık döneminin ardından başarıyla şampiyonadan döndüklerini belirtti. Avrupa üçüncüsü oldukları için mutlu olduklarını ifade eden Kapan, "Ferdi müsabakalarda 8 madalya aldık. Takımlar da ise şansız bir şekilde finali kaçırdık. Avrupa üçüncüsü olmamız çok büyük bir başarı, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi. Şampiyona altın madalya kazanan Hasret Bozkurt da şampiyonaya çok iyi hazırlandığını, ülkesine altın madalya kazandırdığı için gururlu olduğunu vurguladı. Bozkurt, müsabakalarda çok heyecanlandığını, 2 kez katıldığı şampiyonada ilk kez altın madalya kazandığını sözlerine ekledi.Milli takım kafilesi, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra sınır kapısından ayrıldı.