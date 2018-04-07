Avrupa şampiyonu eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ sakatlandı - ANKARA
- Eskrim Avrupa şampiyonu - Deniz Selin ÜnlüdağAvrupa şampiyonu eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ sakatlandı - Yıldızlar kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye eskrim tarihine geçen milli sporcunun İtalya'da katıldığı Dünya Şampiyonası'nda parmağı kırıldı - Deniz Selin Ünlüdağ:"Parmağımda kırık tespit edildi. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. İnşallah 15 Nisan'daki 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na kadar sakatlığım düzelir"ANKARA (AA) - Türkiye eskrim tarihinin kadınlarda ilk Avrupa şampiyonu sporcusu Deniz Selin Ünlüdağ, İtalya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda sakatlandı.Yıldız Kız Kılıç Milli Takımı'nda 32'lik tablo maçında İngiltere'yi 45 - 27 yenen ekipte mücadele eden Deniz Selin Ünlüdağ, Almanya ile oynanan 16'lık tablo karşılaşmasında rakibinin hamlesinde sağ eline darbe aldı. Deniz Selin, sakatlığının ardından Alman rakibine kaybederken, son 8'e kalma mücadelesini 43 - 28 yitiren milli takım elendi.Şampiyonanın düzenlendiği Verona kentindeki bir sağlık merkezinde yapılan kontrolde milli sporcunun parmağında kırık tespit edildi. Kolu alçıya alınan Deniz Selin Ünlüdağ, 15 Nisan'da Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na yetiştirilmeye çalışılacak.Instagram hesabından sakatlığıyla ilgili paylaşım yapan Deniz Selin Ünlüdağ, takipçilerine "Öldürmeyen acı güçlendirirmiş diyelim o zaman." ifadesinin yer aldığı mesaj gönderdi.Avrupa Şampiyonası'nda yıldızlar kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye eskrim tarihine geçen Deniz Selin Ünlüdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya ile oynanan takım maçında talihsiz bir sakatlık yaşadığını ifade ederek, "Parmağımda kırık tespit edildi. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. İnşallah 15 Nisan'daki 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na kadar sakatlığım düzelir." dedi. Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümüne dair de mesaj veren Deniz Selin Ünlüdağ, şu ifadeleri kullandı:"Her zaman olduğu gibi, sakatlığım sırasında da beni yalnız bırakmayan Anadolu Ajansına, spora ve sporcuya desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, bu değerli kurumumuzun ve tüm çalışanlarının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."