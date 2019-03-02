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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası sona erdi - SAMSUN

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası sona erdi - SAMSUN

- Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası sona erdi - Okçuluk Şampiyonasından görüntüler - Ödüllerin takdimi - Samsun Valisi Osman Kaymak 'ın Türk sporcuya ödülünü verilmesi - İstiklal Marşı'nın okunması - Diğer sporcuylara madalya takdimiAvrupa Salon Okçuluk Şampiyonası sona erdiSAMSUN (AA) - Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun 'da düzenlenen 2019 Avrupa Salon Şampiyonası sona erdi.Toplam 25 ülkeden 184 sporcunun katıldığı şampiyona, final müsabakalarının ardından tamamlandı.Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, katılımcı sporcu ve antrenörlere teşekkür ederek, "Güzel ve sorunsuz bir şampiyona geçirdik. Bundan sonra yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacak ve olimpiyat yolundaki tüm sporculara da başarı diliyorum." dedi.
Bireysel ve takım halinde müsabakaların gerçekleştiği şampiyona, 5 gün sürdü.Şampiyonanın kapanış törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı ve IOC Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Erdener, Avrupa Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Dünya Okçuluk Federasyonu 1. Başkan Vekili Mario Scarzella da katıldı.

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