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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Avrupa ikincisi milliler yurda döndü - İSTANBUL

Avrupa ikincisi milliler yurda döndü - İSTANBUL

- Türk Milli Takımı'nın gelişinden görüntüler - Röportajlar Avrupa ikincisi milliler yurda döndü - Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Türk Milli Takımı, İstanbul 'a geldi - 18 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Derviş Gökhan Güney:"Avrupa ikinciliği de iyi derece ama şampiyon olamadığımız için üzülüyoruz"İSTANBUL (AA) - Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Türk Milli Takımı, yurda döndü.Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen şampiyonanın finalinde İspanya'ya 57 - 53 yenilerek ikinci olan 18 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı, Selanik'ten İstanbul 'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan milli takımın başantrenörü Derviş Gökhan Güney, basın mensuplarına havalimanında açıklamalarda bulundu.İspanya karşısında finale favori çıktıklarını anlatan Güney, "Final maçının heyecanından olsa gerek bazı hatalardan dolayı kazanamadık. Avrupa ikinciliği de iyi derece ama şampiyon olamadığımız için üzülüyoruz." dedi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun maçın hakemlerine yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Güney, "Kararlar yanlıştır. Normalde hakem kararları hakkında çok konuşulmazdı. Maçtan sonra maçın hakemi geldi ve bizden özür diledi. 'Yanlış yaptığını, yanlış gördüğünü.' söyledi.

Çok kritik bir hataydı. Hata yapmasa, son hücumda top bize geçmiş olacaktı. Maçın içinde olabiliyor böyle hatalar. Biz bahanelerin arkasına sığınmıyoruz. Bizim yaptığımız hatalar nedeniyle kaybettik." ifadelerini kullandı.Takım kaptanı Mustafa Kurtuldum da güzel bir turnuva geçirdiklerini dile getirerek, "Finalde ilk yarı istediğimiz gibi oynadık. Daha sonra konsantrasyon dağınıklığı oldu. İspanya da çok iyi basketbol oynadı. Bizi sonunda durdurdular. Son toplarda hata yaptık. Hakem hatalarına gelmeden önce bizim de hatalarımız oldu. O hata olmadan önce daha iyi oynayabilirdik. O hakem hatası da 'bizim suçumuz' diyebiliyorum. Maçı oraya getirmemeliydik." diye konuştu.
Milli oyuncu Atakan Erdek ise sonuna kadar mücadele ettiklerini ancak şampiyon olamadıklarını, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmak istediklerini kaydetti.

Gümüş Madalya Milli Takım Basketbol Şampiyon Basın Mensupları 

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