Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Svein-Arne Hansen: '2023 için Türkiye'den başka aday pek gözükmüyor'

- Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Svein-Arne Hansen, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için Türkiye'den başka aday gözükmediğini söyledi.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da 2023'deki organizasyonun Türkiye'de yapılması için büyük gayret olduğunu ifade etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ın da yönetim kurulu üyesi olduğu Avrupa Atletizm Birliği’nin (European Athletics) 2019 yıl sonu genel değerlendirme toplantısı İstanbul’da yapılıyor. Önümüzdeki üç yılda Avrupa atletizminin haritasının çizildiği toplantı yarın da devam edecek. EA Yönetim Kurulu, aynı zamanda 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için aday olan Türkiye’nin Ataköy’deki salonunda incelemede bulunup adaylık dosyasını değerlendirecek. Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Svein-Arne Hansen ile Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar bugünkü toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fatih Çintimar: "Hem bizim hem de Avrupa atletizmi için çok önemli bir organizasyon olacak" Yapılan toplantının Türk atletizmi için çok önemli olduğunu belirten Fatih Çintimar, “Şu an burada 2023'e kadar yapılacak yarışmaların toplantıları yapılıyor. 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için adaylığımız var. Bunun için de son aşamaya gelindi. Salonumuzda yarın denetim yapılacak, önümüzdeki ay içerisinde bir açıklama olacaktır. Gençlik ve Spor Bakanımızın desteğiyle 2023 adaylığımızı daha da pekiştirerek, İstanbul'da Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Bunun hakkımız olduğunu onlar da kabul ediyor. 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı. Hem bizim hem de Avrupa atletizmi için çok önemli bir organizasyon olacak” diye konuştu.

“Bizim organize etmemiz için büyük bir gayret var” 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın ev sahipliğinin ne zaman açıklanacağı da söyleyen Çintimar, “Açıklanma tarihi burada yapılacak toplantılardan sonra belli olacak. İnşallah bir aksilik olmazsa bizim organize etmemiz için büyük bir gayret var. İnşallah biz organize edeceğiz. Fransa birinci eleme de elendi. Şu an Hollanda'yla biz adayız ama Hollanda'nın şu an pek bir varlığı kalmadı. İnşallah biz gereğini yapacağız” şeklinde konuştu.

“Eksiklerimizi tespit ederek daha yukarıya doğru gitmeye çalışacağız” Dünya Şampiyonası’nın bekledikleri gibi geçmediğini ifade eden Çintimar, “Eksiklerimizi tespit ederek daha yukarıya doğru gitmeye çalışacağız. İnşallah oradaki eksiklerimizi biz tespit ederek, olimpiyatta yaşanmaması için bir gayret içerisindeyiz. İnşallah olimpiyatta bir öncekinde yukarı çıkma gayretinde olacağız” dedi.

İstanbul'da açık atletizm pistiyle ilgili de konuşan Fatih Çintimar, “Belediye başkanımızın basında söylediği böyle bir bilgi var. İnşallah gerçekleşeceğini düşünüyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da sadece İstanbul için değil, tüm Türkiye'de spor yatırımları için çok ciddi atılımlar yaptığınız biliyoruz. İnşallah, İstanbul ve Ankara için de bu atılımlar devam edecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Svein-Arne Hansen: “Türkiye'den başka aday pek gözükmüyor” Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Svein-Arne Hansen ise, toplantı hakkında bilgiler vererek, “Burada çok önemli aktif görüşmeler içerindeyiz. Ekibimiz 2023 için burada değerlendirmesini yapacak. Bu sadece benim kararıma bağlı bir şey değil. Şu anda Türkiye'den başka aday etrafta pek gözükmüyor. Umuyorum ki burada başarıyla çalışan ekibin çalışmaları sonucunda yakında size bu bildirilecektir” açıklamasında bulundu.



