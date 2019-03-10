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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası sona erdi - ERZURUM

Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası sona erdi - ERZURUM

- Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası - Yarışacak atlardan görüntü - Atların yarışları - Yarıştan detaylar - Dereceye girenlere kupaların verilmesiAtlı Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum 'da sona erdiERZURUM (AA) - Erzurum 'da, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca (TGSDF) düzenlenen Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası sona erdi.Yakutiye ilçesindeki Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda dün eleme yarışlarıyla başlayan şampiyonaya, Erzurum , Kars ve Erzincan'dan 31 kulüpten sporcular katıldı.
Eleme yarışlarında en iyi dereceyi yaparak ilk 5 sırayı alan Gökhan Korkmaz, Yıldıray Kulaçoğlu, İsrafil Diyarbakır, Serkan Avcı ve Yunus Yıldırım, bugün yapılan final müsabakasında mücadele etti.Yarışlar sonucunda, Şahdadaş Atlı Spor Kulübünden Yıldıray Kulaçoğlu birinci, Candadaş Atlı Spor Kulübünden İsrafil Diyarbakır ikinci ve Şengel Atlı Spor Kulübünden Gökhan Korkmaz üçüncü oldu.Müsabakanın ardından ilk üçe giren sporculara, kupa ve madalyaları verildi.

Yarış Dera Şampiyon 

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