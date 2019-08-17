Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Atılay Canel: “İyi bir başlangıç yaptık”

Atılay Canel: “İyi bir başlangıç yaptık”

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı 


- Bursaspor’u taraftarı önünde 3-1 mağlup ederek TFF 1. Lig’e 3 puanla başlayan Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel, maçın ardından konuştu.
Canel lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Bursaspor’la karşı karşıya gelen Karagümrük, rakibini Darri ve Emeghara (2)’nın golleriyle 3-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
Elde edilen galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Atılay Canel, galibiyeti değerlendirdi. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Canel, “Sezon başından beri bu maçlar için hazırlandık, sezonu da erken açtık. İyi bir çalışma dönemi geçirdik. Bana göre ilk yarı en az 3-0 olması lazımdı. Rakip 10 kişi kalınca sıkıntı yaşıyoruz, bunu geçen sene de yaşadık” dedi.
Canel ayrıca 90 dakika boyunca takımı destekleyen Karagümrük taraftarının da İstanbul’un en ateşli taraftarları olduğunu ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Sivas'ta Dağıldı!Beşiktaş Sivas'ta Dağıldı!
Denizlispor-Galatasaray Maçından KarelerDenizlispor-Galatasaray Maçından Kareler
Liverpool - Chelsea Maçından KarelerLiverpool - Chelsea Maçından Kareler
Başakşehir Şampiyonlar Ligine Veda Etti!Başakşehir Şampiyonlar Ligine Veda Etti!
Trabzonspor Deplasmandan Avantajlı DöndüTrabzonspor Deplasmandan Avantajlı Döndü
Galatasaray-Akhisarspor Maçından KarelerGalatasaray-Akhisarspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı