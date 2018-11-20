Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

- - Teknik direktör Aykut Kocaman'dan detaylar - Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan detaylarKONYA (AA) - Atiker Konya spor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü Galatasaray'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda fitness çalışmasıyla başladı.
Antrenmana, sahada çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam edildi. Futbolcular, top kapma ve pas çalışmasının ardından idmanı çift kale maçla tamamladı.Tedavileri süren Selim Ay, Mücahit Atalay ve Paolo Hurtado ile milli takımlardan henüz dönmeyen Serkan Kırıntılı ve Abdou Razack Traore antrenmana katılmadı.Milli takımlardan dönen Deni Milosevic ile Nejc Skubic ise bir süre takımdan ayrı çalıştıktan sonra aktif dinlenme yaptı.

Milli Takım Teknik Direktör Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı