Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

-Top çalışması

-Pas çalışması

-Detay



- KONYA



- Atiker Konyaspor, deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarı son maçında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak yeşil-beyazlılar, bir günlük izin sonrasında Kayacık Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen Ferhat Öztorun ve Uğur Demirok katılmazken, Selim Ay ve Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı. Kasımpaşa maçında ilk 11'de form giyen oyuncular yenileme çalışması ile antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular koşu ve topla ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas ve tempolu koşu çalışması ile devam ettirdi. 5'e 5 savunma-hücum organizasyon çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi.

