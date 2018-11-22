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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası - MERSİN

Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası - MERSİN

- Türkiye Şampiyonasına katılan sporcuların hazırlanmasından görüntü - Minik sporculardan görüntü - Hakemin küçük sporculara nasıl yarışacakları kurallarını anlatması görüntüsü - Havalı Silahlar Türkiye şampiyonasına katılan sporculardan genel görüntü - Türkiye Atıcılık ve Avcılık havalı ve Ateşli Silahlar As başkanı Kadri Akgün ile yapılan röportajAtıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası - Mersin 'in Erdemli ilçesinde başlayan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'na 570 sporcu katıldıMERSİN (AA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin 'in Erdemli ilçesinde başladı.
Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen şampiyonaya 270'i havalı tüfek, 300'ü de havalı tabanca branşlarında olmak üzere toplam 570 sporcu katıldı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı Kadri Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın son yarışı olmasına rağmen şampiyonaya ilginin iyi olduğunu belirtti.
Yarışmalarda, yurt dışı baraj puanını geçen sporcuların milli takıma seçilmeye hak kazanacağını vurgulayan Akgün, "Atıcılık sporunu sevdirmek ve bu dala daha fazla sporcu kazandırmak amacıyla yurt genelinde 11 yeni antrenman poligonu yapıldı. Yeni yapılacak antrenman poligonlarıyla yurt genelindeki sayı 35'e çıkacak." dedi.
Akgün, şampiyonanın 25 Kasım'da sona ereceğini sözlerine ekledi.

Milli Takım Muhabir Yurt Dışı Şampiyon Baraj Puanı 

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