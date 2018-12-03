Aslan Yalova’da farklı kükredi

-Salondan ve tribünlerden detaylar

-Yalova Valisi Muammer Erol’un Galatasaray Antrenörü Sedat İncesuya’a plaketi takdimi

-Maçın hava atışı

-Galatasaray Antrenörü Sedat İncesu ve Galatasaray oyuncusu İsmail Ar’ın röportajları



- - İncesu Yılın Antrenörü ödülünü Aldı- YOSK: 45 - Galatasaray: 91 YALOVA



- G. Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yalova Ortopedikler Spor Kulübü’nü 46 sayı farkla 91-45 yendi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan lig maçını Yalova Valisi Muammer Erol’un yanı sıra Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Yalova Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uyar, Yalova Turizm Müdürü Şeref Tali ve çok sayıda basketbolsever takip etti. İncesi Yalova’da yılın antrenörü ödülünü aldı Karşılaşma öncesinde Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) tarafından yılın antrenörü seçilen Galatasaray’ın başarılı çalıştırıcısı Sedat İncesu’ya plaketini Yalova Valisi Muammer Erol takdim etti. Engelsiz aslanlar şov yaptı Galatasaray deplasmanda oynadığı maça çok iyi başlayarak ilk çeyreği 30-10 üstün kapattıktan sonra devre arasına da 52-18 gibi farklı skorla girdi. Üçüncü çeyrek ise sarı-kırmızılı ekibin 73-33 skor avantajıyla tamamlandı. Son çeyrekte yedekleriyle mücadele eden Galatasaray maçı 91-45 kazandı. “Yalova’ya teşekkür ediyorum” Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başantrenörü Sedat İncesu, "Daha önce de birkaç kez yılın antrenörü seçildim. O zaman da söylediğim gibi ben yılın en iyi takımının ve sporcularının antrenörüyüm. Alpaslan Erkoç Başkana ve Yalova’ya teşekkür ediyorum. Muazzam bir organizasyon oldu. Çok güzel bir farkındalık yaşadık. Takımımı ve YOSK’u kutluyorum. Önümüzdeki hafta Beşiktaş’la oynayacağız. Önemli bir derbi ve ona hazırlanıyorum. Herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi İsmail Ar, "Dünya Engelliler Günü’nde güzel bir maç oldu. En önemlisi de gençlerin bu maçı izlemesi ve destek vermesiydi. Güzel bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. Haftaya Beşiktaş’la maçımız var. O maç öncesinde güzel bir prova oldu. Herkesin tüm Yalova’yı desteklemesini istiyorum” dedi.

Salon:90. Yıl Hakemler: İ. Bülent Özçelik, Tuğba Durnaoğlu ve Serkan Aladağ YOSK: Ahmet İkizoğlu x 2, Eyüp Atırcıoğlu xx 15, Ömer Gürkan xxx 19, Yahya Khwaled x 7, Bayram Eren x 7, Serra Uzun x, Elanur Kılıç x, Saif İmad Sahar x, Meysam Parsa x Galatasaray: Özgür Gürbulak xx 12, İsmail Ar xx 14, Bulut Kodal xxxx 27, Fikri Gündoğdu xx 10, Gökhan Coşkun xx 8, Maşide Cesur x 4, Seda Kınalı x 4, Mehdi Ghorbani xx 12 1. Periyot: 10-30 (Galatasaray lehine) Devre: 18-52 (Galatasaray lehine) 3. Periyot: 33-73 (Galatasaray lehine)

