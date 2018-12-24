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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Arslan: “VAR onlar için varsa bizim için de olsun”

Arslan: “VAR onlar için varsa bizim için de olsun”

- Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan’ın konuşması

- - Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan:- “Maç galibiyetimizle de bitebilirdi”- “Biz de takım olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şey yoktur. Biz hakemden adalet istiyoruz”- “Beni ‘atarım’ diye tehdit ediyorsun ondan sonra Traore’yi 9 metre 15 santim açamıyorsun. Bu mu otorite. Ona otoriteni kullan, teknik direktörlere gardiyanlık yapmayın” MANİSA

Televizyon Fedakarlık Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı 


- Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Atiker Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Rakibi sona doğru zora soktuk, şaşırttık ama istediğimiz 3 puan olmadı” dedi.
Hakemi kritik pozisyonlarda VAR sistemine başvurmadığı için eleştiren Arslan, “Bu VAR, neden var o zaman” diyerek sitemde bulundu. Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Akhisarspor, evinde konuk ettiği Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Yılın son maçıydı. İlk yarının son maçları oynanırken stresi daha yüklü oluyor. Kazanırsanız çok şey kazanıyorsunuz, kaybedersiniz düşme hattı içerisinde kalıyorsunuz. O yüzden gergin başladık. İstediğimiz organizasyonlar ilk 15 dakika yoktu ama daha sonrasında oyunun bütününde çok iyi oynayan bir Akhisarspor vardı. Devre arasında profesyonelliğe varım ama profesyonelliğin içinde duygu ve fedakarlık gibi kavramların olduğuna inanıyorum dedim. Takımda 3 kişi iğne ile oynadı, yine de ayakta kaldı takım. Maç galibiyetimizle de bitebilirdi. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Serginho’nun, Onur’un, Barbosa’nın pozisyonları vardı. Rakibi sona doğru zora soktuk, şaşırttık ama istediğimiz 3 puan olmadı. Ben çocuklara söyledim. Çok şükür gurur duyabileceğimiz bir takım ortaya çıktı. Eksikleri kapatan bir yürek vardı. Bu güzeldi” dedi.
"Bu VAR, neden var" Maçın hakemine yönelik eleştirilerde bulunan Arslan, “Bizim Malatya maçında 2 pozisyon var. 2 pozisyonda da hakem VAR’a gitmedi. Akşamında televizyonlarda iki pozisyonumuzun da penaltı olduğu söylendi. Kayseri maçı için yine yüzde 100 penaltının atlandığı söylendi. Bugün de yine bir pozisyonda VAR’a gidilmedi. Bu VAR, neden var o zaman. Gidilmeyecekse, sadece bizim aleyhimize gidilecekse buradan bir sitemde bulunmak benim hakkım. Babanızın çiftliği değil ki Caner’in pozisyonunda VAR’a götürüyorsan bizim pozisyonumuzda el açık mı değil mi bakabilirsin. Hakeme diyoruz ki VAR, kullan. Kimsenin hakkı kimseye geçmemiş olur. VAR’a gittiğinde, penaltı değil dese ben bunu yine kabul ederim. Ama VAR’a gitmemek bu işin son noktası. Gidin kardeşim, biz de küçüksek biz de bu ligde mücadele ediyoruz. Biz de takım olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şey yoktur. Biz hakemden adalet istiyoruz. Beni atarım diye tehdit ediyorsun ondan sonra Traore’yi 9 metre 15 santim açamıyorsun. Bu mu otorite! Ona otoriteni kullan, teknik direktörlere gardiyanlık yapmayın. Kulübede oturdum 60 dakika. Teknik direktör tehdit edilir mi Tribüne yollamakla tehdit ediyorsun beni. Hak ediyorsam yolla. Herkes hak ettiğini alsın. Adalet böyle bir şeydir. Bende kritik yerdeyim, ötekiler de kritik yerde. VAR onlar için varsa bizim için de olsun” dedi.
Transfer ile ilgili soruya yanıt veren Arslan, “Daha önceden transfer ile ilgili yönetime bir dosya sundum. Görüştüğümüz oyuncular da oldu. ‘Şu an düşünüyorum’ diyenler de var. Yönetim kurulu da biz de çalışıyoruz. İzlediğimiz oyuncular var. Takımımızın kalitesi var. Bu ligde en iyi oynayan takımlardan biriyiz. Bu eksikleri giderirsek sorunumuz ortadan kalkar. Bazı mevkilerde oyuncumuz olmayınca kalitemize de yazık oluyor. Bizim ihtiyaçlarımız belli ” diye konuştu.

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