Antalyaspor'un hedefi ilk 10 - ANTALYA

- Antalya spor'un hedefi ilk 10 - Spor Toto Süper Lig'de 2018 - 2019 sezonu - Antalya spor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün'ün açıklamaları Antalya spor'un hedefi ilk 10 - İç sahada 12, dış sahada 15 puan toplayarak ligin ilk yarısını 6. sırada tamamlayan kırmızı - beyazlılar, tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşıyor - Antalya spor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün: - "Üç puanlı sistemde bu çok büyük bir fark değil. O yüzden Avrupa Kupaları ve şampiyonluk gibi bir hedefimiz yok. Mütevazi bir kadroyuz, kaliteli mütevazi oyuncularımız var. Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek en büyük hedefimiz" - "Ancak takımdan ayrılacakların yerine oyuncu alabiliriz. Şu anda direkt 'Şu transferi yapacağız', 'Bu mevkiye şunu alacağız' diye bir transfer seçeneğimiz yok. Böyle bir düşüncemiz de yok"ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Süper Lig'de 2018 - 2019 sezonunun ilk yarısını 27 puanla 6. sırada tamamlayarak tarihinin en iyi sezonunu yaşayan Antalya spor'un hedefi ligi ilk 10'un içinde tamamlamak.Ligde bu sezon ilk yarıda 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan kırmızı - beyazlılar, attıkları 19 gole karşılık kalede 21 gol gördü.Sahasındaki 8 maçtan 3'ünden (Çaykur Rizespor 2 - 1, Demir Grup Sivasspor 2 - 1, Göztepe 1 - 0) galibiyetle ayrılan Antalya spor'un, iç sahadaki 3 karşılaşması (Atiker Konyaspor 3 - 3, Trabzonspor 1 - 1, Fenerbahçe 0 - 0) berabere, 2 maçı ise (Galatasaray 0 - 1, Akhisarspor 1 - 2) mağlubiyetle sonuçlandı.İç sahada 12 puan toplayan kırmızı - beyazlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırırken, 9 gol yedi.Deplasmandaki 8 karşılaşmadan 5'inden (Beşiktaş 2 - 3, MKE Ankaragücü 0 - 1, Aytemiz Alanyaspor 0 - 1, Kasımpaşa 1 - 2, Bursaspor 0 - 2) galibiyet almayı başaran Akdeniz ekibinin, dış sahadaki 4 karşılaşması ((Kayserispor 2 - 0, Medipol Başakşehir 4 - 0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 - 0, Evkur Yeni Malatyaspor 2 - 0) mağlubiyetle sonuçlanırken, hiç beraberlik almadı.Deplasman maçlarında sadece 15 puan toplayabilen kırmızı - beyazlılar, 9 gol attı, ağlarında 12 gol gördü. Antalya spor, Süper Lig'de geçen sezon ilk yarıyı 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet ve 17 puanla 15. sırada tamamlamıştı. - "Herkesin beklentisinin üzerinde ilk yarıyı tamamladık " Antalya spor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında kırmızı - beyazlı takımla ilgili "Ligde kalması zor" görüşlerinin olduğunu belirtti. Ligin üçüncü haftasında başa gelen Ali Şafak Öztürk başkanlığındaki yönetimin ve teknik direktör Bülent Korkmaz'ın çok doğru ve düzgün işler yaptığını ifade eden Süğlün, "İlk yarıdan takım bütünlüğünü sağlayarak, herkesin beklentisinin üzerinde 6. sırada ve 27 puanla ilk yarıyı tamamladık." diye konuştu. Süğlün, göreve geldikleri zaman var olan maddi problemlerin daha daha devam ettiğinin altını çizerek, bu sorunların çözümü için kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün ailesinin çok büyük fedakarlıklar yaptığını ifade etti. Yapılan fedakarlıklar ile takımdaki bütünlük ve beraberliğin başarıyı getirdiğini anlatan Süğlün, "Futbolcu topluluğumuz gerçekten çok özel, değerli ve kaliteli. Bakarsanız takımda sivrilen oyuncu yok. Onları ancak takım olarak görebilirsiniz." dedi. - "Mütevazı bir kadroyuz"Basın sözcüsü Süğlün, bu sezon çok enteresan bir lig yaşandığını ifade ederek, lider Başakşehir arayı biraz açsa da lig ikincisi ile aralarında sadece iki puan bulunduğunu dile getirdi.Süğlün, düşma potasındaki takımlarla da aralarında 10 - 12 puan fark olduğunu vurgulayarak, "Üç puanlı sistemde bu çok büyük bir fark değil. O yüzden Avrupa Kupaları ve şampiyonluk gibi bir hedefimiz yok. Mütevazı bir kadroyuz, kaliteli mütevazi oyuncularımız var. Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek en büyük hedefimiz." diye konuştu. Ligin ilk yarısına göre ikinci yarıda fikstür avantajları olduğunu, sıralamada Antalya spor'un altında olan takımlardan Akhisarspor hariç tamamıyla kendi sahalarında oynayacaklarını dile getiren Süğlün, devre arası kampının 4 Ocak'ta kendi tesislerinde başlayacağını kaydetti. - "Transfer düşüncemiz yok"Süğlün, devre arasına girmeden önce oyuncuları Olcan Adın'la sözleşmelerini karşılıklı ve iyi niyet çerçevesinde feshettiklerini vurgulayarak, Brezilya asıllı Belçikalı oyuncuları Danilo'nun da kendisine özel ödeme istediğini, ancak kabul edilmeyince sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Devre arasında takımdan gidecek oyuncuların olabileceğini belirten Süğlün, "Ancak takımdan ayrılacakların yerine oyuncu alabiliriz. Şu anda direkt 'Şu transferi yapacağız', 'Bu mevkiye şunu alacağız' diye bir transfer seçeneğimiz yok. Böyle bir düşüncemiz de yok. Ancak ayrılan oyuncularımız olursa onların yerine oyuncu alabiliriz. " ifadelerini kullandı.