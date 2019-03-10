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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası heyecanı

Antalya'da Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası heyecanı

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın'ın açıklamaları

- ANTALYA

İngiltere Ödül Töreni İsveç Alabalık Basın Mensupları 


- Özaltın Holding tarafından düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası, Antalya’da yapıldı. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Golf Kulübü'nde başlayan organizasyonda 7 ülkeden 70 sporcu mücadele etti. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın adına düzenlenen ve bu yıl ilki düzenlenen turnuvada, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten sporcular katıldı.
Turnuva öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın, “Şu bakımdan çok mutluyum. Bu tür organizasyonlara öncülük yaptığım için mutluyum. İnşallah bundan sonra başka kulüpler de böyle kadınlar turnuvası düzenler. Turnuvamıza bir sonraki sene herkes söz verdi. 250 katılımcı olacak. Herkes çok mutlu. Benim için de hava çok güzel” dedi.
"Kadınlar olarak ilk defa turnuvayı biz düzenliyoruz" Bir basın mensubunun, "Rahmetli Nuri Özaltın için sağlığında böyle bir turnuva düzenlemek ister miydiniz?" sorusuna Özaltın, “O sağ olduğunda da onun adına turnuvalar düzenledik. Onun turnuvaları karışık olduğu için daha kalabalıktı. Kadınlar olarak ilk defa turnuvayı biz düzenliyoruz” diyerek cevap verdi. "10 yıldır golf oynayamıyorum" "Kaç yıldır golf oynuyorsunuz?" sorusuna ise Sebahat Özaltın, “Ben 10 yıldır golf oynayamıyorum. Belimdeki disk problemlerinden dolayı doktorlarım müsaade etmedi ne zaman oynadıysam. Hastanelik oldum. Doktora gittim. Doktorlarım 'Ameliyat olmak istiyorsanız bundan sonra oyna' dediler. Ama eskiden 10 sene golf oynadım. Almanya'dan misafirlerim geldi, otel sahibi olduğumu onlardan sakladım. Oynadım onlarla o kadar güzel oynadım ki ertesi gün hastanelik oldum. Bu şans, bugün çok iyi oynarsın ertesi gün oynayamazsın, dibe vurursun” sözlerini sarf etti. "Nuri Özaltın ile de golf oynar mıydınız?" sorusuna ise Özaltın, şöyle cevap verdi: “Oynardık. Ama karı koca çok oynamazdık. Ben devamlı oynadığım için tabii ki oynayamıyordu ben yenerdim.” "Kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek adına yaptığınız projeler bundan sonra da devam edecek mi?" sorusuna da Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özaltın, “Evet edecek. Başka branşlarda da Gloria Sports Arena tesislerinde zaten devam ediyor“ diyerek cevap verdi. Üç gün süren ve sporcuların 54 çukurda mücadele ettiği turnuva bugün düzenlenecek gala ve ödül töreni ile sona erecek.
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