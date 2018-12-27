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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ankara 1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. kuruluş yıl dönümü

Ankara 1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. kuruluş yıl dönümü

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in gelişi - Cengiz'in davetlilerle sohbet etmesi - Galatasaraylılar Evi'nde düzenlenen etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de katıldıANKARA (AA) - , düzenlenen etkinlikle kutlandı. Ankara 'daki Galatasaraylılar Evi'nde düzenlenen etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Cengiz, Galatasaraylılar Birliği yönetimi ve davetlilerle bir süre sohbet ettikten sonra yemeğe geçildi.

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