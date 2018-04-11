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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Andrea Liberalotto: “Galatasaray, maç sonuna kadar dominant performans sergiledi”

Andrea Liberalotto: “Galatasaray, maç sonuna kadar dominant performans sergiledi”

REYER Venezia Başantrenörü Andrea Liberalotto'nun açıklamaları

Ali İl Basın Toplantısı Toplantı Forma 

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- İSTANBUL

- REYER Venezia Başantrenörü Andrea Liberalotto, Galatasaray’ı tebrik ettiğini söyleyerek, “Maçın maçından sonuna kadar dominant performans sergilediler” dedi.
REYER Venezia, Kadınlar Eurocup Finali ilk maçında deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’a 90-68’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan REYER Venezia Başantrenörü Andrea Liberalotto, “Galatasaray’ı tebrik ederim. Maçın maçından sonuna kadar dominant performans sergilediler. Çok fazla top kaybı yaptık. İkinci maç için düzeltmemiz gereken çok şey var. Aradaki farkı kapatmamız gerekiyor. Çok kolay gözükmüyor. Bugün 90 sayı yedik. Bu standartlarımızın çok üzerinde bir sayı. Hücumda iyiydik ama savunmada kötüydük” ifadelerini kullandı.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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