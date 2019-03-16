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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Anadolu Yıldızları Analig Yüzme Yarışları, Karabük’te başladı

Anadolu Yıldızları Analig Yüzme Yarışları, Karabük’te başladı

Açılış seremonisinden detay

Yarış Ödül Töreni Muhabir Toplantı Öğrenciler 

-Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin ile röp
-yarışmadan detay
-ödül töreninden detay

- KARABÜK

- Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 16-17 Mart tarihleri arasında düzenlenen Anadolu Yıldızları Analig Yüzme Yarışları, Karabük'te başladı.
Yeni sezonun Anadolu Yıldızlar Analig Yüzme Yarışları, Karabük Kapalı Yüzme Havuzu'nda başladı.
Açılış seremonisi ile başlayan ve iki gün sürecek olan yarışlarda 10 ilden birçok öğrenci mücadele edecek. Dereceye girmek isteyen öğrenciler birbirleriyle kıyasıya yarışırken, aileler de çocuklarına destek verdi. İHA muhabirine konuşan Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Anadolu Yıldızları Yüzme Yarışları bugün başladı.
İlimize 9 ilden yüzme kafileleri geldi. Dün onları misafir ettik, toplantı yaptık. Bugün de saat 10.00’dan itibaren yarışmalar başladı.
13.45’te yapmış olduğumuz açılış seremonisi ile müsabakalarımız devam ediyor. Biz ev sahibiyiz, kendi takımımız da yarışıyor. Amacımız gelen ekiplere güzel bir ev sahipliği yapmak ve burada onlarla yarışmak. Onların bilgi ve tecrübelerini kendi sporcularımızla beraber harmanlayıp en iyi şekilde yüzme faaliyetlerini devam etmektir. Bize bu imkanı Gençlik ve Spor Bakanlığımız vermiştir. Bakanımız başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Karabük’ün turizm kenti olduğunu belirten Çetin, “Biz spor turizminde de varız. Her ay burada yarışmalar tertip ediyoruz. Bu yarışmalarla tecrübelerimiz artıyor” dedi.
İlk günün sonunda yapılan yarışlar neticesinde dereceye giren sporculara başarı belgesi ve madalyaları Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin ve şube müdürleri tarafından verildi.

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