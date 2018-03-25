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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Amatör maçı binlerce taraftar izledi - ARTVİN

Amatör maçı binlerce taraftar izledi - ARTVİN

- Hopa İlçe Stadı'nı dolduran taraftarlardan detaylar - Stat çevresindeki binalarda maçı izleyen taraftarlardan detaylar - Tulum çalan taraftarlar - Artvin Hopaspor - Kars 36 Spor müsabakasından görüntüler - Maç sonu Artvin Hopasporlu oyuncular ve taraftarların sevinç gösterileri Artvin 'de amatör maçı binlerce taraftar izlediARTVİN (AA) - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta oynanan Artvin Hopaspor - Kars 36 Spor karşılaşmasını binlerce taraftar izledi.Hopa İlçe Stadı'nda yapılan, şampiyonluk iddiası bulunan iki takım arasındaki maça 1,5 saat kala stadın kapıları kapatıldı.Çevre il ve ilçelerden güvenlik güçlerinin de görev aldığı karşılaşmayı, tribünlerdeki taraftarların yanı sıra çevredeki evlerin balkon ve terasları, karkas binalar ve ağaçlar üzerindeki binlerce Artvin Hopaspor taraftarı da takip etti.İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Artvin Hopaspor, 49. dakikada Esosa Priestley, 78. dakikada da Hurşit Velioğlu ile gol bularak 2 - 0'lık galibiyete ulaştı.Taraflar ve futbolcular, galibiyeti tulum, davul ve zurna eşliğinde horon oynayarak kutladı. Artvin Hopaspor, bu galibiyetle grubunda liderliğe yükseldi.

Güvenlik Güçleri Şampiyon Amatör Amatör Maç 

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