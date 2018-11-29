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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Altıparmak: 'Giresun'dan 3 puanla dönmek istiyoruz' - GAZİANTEP

Altıparmak: 'Giresun'dan 3 puanla dönmek istiyoruz' - GAZİANTEP

Altıparmak: "Giresun'dan 3 puanla dönmek istiyoruz" - GAZİANTEP - Antrenmandan detaylar - Gazişehir Gaziantep 'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları - Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: - "Giresun'a kazanmak için gidiyoruz"GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep 'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ligin 14. haftasında Giresunspor ile yapacakları maçtan 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Altıparmak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları öncesinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta üst sırayla puan farkını eritmek adına önemli olan Boluspor maçından galibiyet elde ettikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.Ancak önlerinde Boluspor maçından daha önemli bir karşılaşmanın olduğunu ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:"Çok önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyoruz. Rakibin konumu ve durumu itibariyle mutlaka kazanmaları gereken bir maç bizi bekliyoruz. Biz de üst sıralarda olabilmek için kazanmalıyız. Bizim açımızdan içeri veya dışarı fark etmez. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Giresun'a kazanmak için gidiyoruz. İnşallah onlardan daha çok koşup mücadele ederek Giresun'dan 3 puanla dönmek istiyoruz."

Parmak Muhabir Teknik Direktör Allah Rektör 

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