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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Altınordu-Giresunspor maçının ardından - İZMİR

Altınordu-Giresunspor maçının ardından - İZMİR

- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'un açıklamaları - Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar'ın açıklamaları Maçın ardından - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: - "Son bölümlerde yakaladığımız pozisyonları sonuçlandıramadık. 3 puanlık bir maçtı, berabere bitti, üzgünüz" - Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar: - "Aslında bizim hakkımız 3 puandı, ama olmadı"İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Giresunspor'la 0 - 0 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "26 puan iyi puan gibi gözüküyor ama belki 30 puanın üzerinde bitirmemiz gereken bir yarıydı." dedi.
Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, uzun süredir yenilmezlik unvanlarını koruduklarını, bugün maça çıkarken hedeflerinin ise 3 puanla sahadan ayrılmak olduğunu söyledi.

Maçın ilk yarısında topa sahip olan tarafın kendileri olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:"Hücum anlamında bunu ön plana çıkaramadık. Çizgiden çıkan bir top vardı. Belki gol olsa farklı olabilirdi. Maçın ikinci yarısında tempoyu arttırdık, rakibi hata yapmaya zorladık ama bunu bölüm bölüm, gerçekleştirebildik. Son bölümlerde yakaladığımız pozisyonları sonuçlandıramadık. 3 puanlık bir maçtı, berabere bitti, üzgünüz. 26 puan iyi puan gibi gözüküyor ama belki 30 puanın üzerinde bitirmemiz gereken bir yarıydı"Eroğlu, eksiklerini tamamlayıp, ikinci yarı hücumda ve savunmada daha iyi bir takım haline gelmek zorunda olduklarını, bunu gerçekleştirmek için çok çalışacaklarını ifade etti.
- Kalpar: "Net pozisyonlar bulduk"Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise uzun zamandan bu yana maç kazanamadıklarını, Altınordu deplasmanına galibiyet hedefiyle geldiklerini kaydetti.
Taktiksel olarak, istedikleri birçok şeyi sahaya yansıttıklarını, Altınordu'ya çok pozisyon vermediklerini belirten Kalpar, "Bunun karşılığında net pozisyonlar bulduk ama golle sonuçlandıramadık. Atmış olduğumuz bir gol var o da ofsaytla kesildi. Ofsayt olmadığını düşünüyorum. Hakemlerin bu konuda daha dikkatli olması gerekir. Aslında bizim hakkımız 3 puandı ama olmadı." şeklinde konuştu.

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