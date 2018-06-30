Altınordu Başkanı Özkan: 'Türk futbolu sonuca odaklı bir hal aldı' - KÜTAHYA
Altınordu Başkanı Özkan: "Türk futbolu sonuca odaklı bir hal aldı" - KÜTAHYA - Özdemir Arat Zorunlu Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri - Seminer salonundan detaylar - Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın konuşmasından görüntü - Halis Özkahya'nın konuşması - Hediye takdimi"Türk futbolu sonuca odaklı bir hal aldı" - Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan:"Türk futbolu sonuca odaklı bir hal aldı. Bundan dolayı da kalıcı başarılar elde edilemiyor"KÜTAHYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun sonuca odaklı bir hal aldığını, gençlere yeteri kadar yatırım yapılmadığını, bu nedenle de başarı elde edilemediğini kaydetti. Özkan, Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Kütahya Şubesi tarafından düzenlenen Özdemir Arat Zorunlu Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri'nde yaptığı konuşmada, futbolcu yetiştirirken "iyi birey, iyi vatandaş ve iyi futbolcu" parolasıyla yola çıktıklarını söyledi.
Çocukları çok küçük yaşlardan itibaren kulüp bünyesine kazandırdıklarını, iyi birey ve iyi vatandaş olmadan kimseye forma vermediklerini belirten Özkan, Türk futbolunda gençlere yatırımın yeteri düzeyde olmadığını savundu.Türkiye'de spor kültürünün henüz oturmadığını kaydeden Özkan, şöyle konuştu:"Türk futbolu sonuca odaklı bir hal aldı. Bundan dolayı da kalıcı başarılar elde edilemiyor. Biz Altınordu olarak aile eğitimine büyük bir önem veriyoruz. Çünkü bizim ülkemizde daha spor kültürü oturmadı. Çok küçük yaşlarda okullarımıza kazandırdığımız gençler arasından en akıllı ve en uyumlularını seçiyoruz. Oyuncularımızdan öncelikle futbol oynamalarını ve mesleklerini yapmalarını istiyoruz. Bunu yaparsak zaten sonuç gelecek. Biz artık babaları olduk. Ancak futbolcular bizden çok menajerlerini dinliyor. Her şey para mı? Evet, para önemli de bu kadar da mı önemli? Önce adam olun."TÜFAD Kütahya Şube Başkanı Mehmet Acet ise dernek olarak antrenör eğitimlerine büyük önem verdiklerini, amaçlarının Türk antrenörleri ve futbolunun başarı yüzdesinin daha yukarılara çıkarılması olduğunu aktardı.Seminerde, TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, FIFA hakemi Halis Özkahya, TÜFAD eğitimcisi Dr. Atilla Yüce ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yağmur Akkoyunlu da konuşma yaptı.