Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Altay, ciddiye alınması gereken bir takım' - BOLU

'Altay, ciddiye alınması gereken bir takım' - BOLU

"Altay, ciddiye alınması gereken bir takım" - BOLU - Detaylar - Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın Mustafa Durak ile konuşması - Takımın konu yapması - Teknik direktör Karafırtınalar'ın açıklaması"Altay, ciddiye alınması gereken bir takım" - Bolu spor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:"Yine maksimum puanları alıp, ikinci milli takım arasına yine avantajlı girmek istiyoruz"BOLU (AA) - Bolu spor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü konuk edecekleri Altay'ın ciddiye alınması gereken bir takım olduğunu belirterek, "Yine maksimum puanları alıp, ikinci milli takım arasına yine avantajlı girmek istiyoruz." dedi.
Karafırtınalar, kırmızı - beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli maç arasının tüm takımlara olduğu gibi kendilerine de iyi geldiğini söyledi.

Bu arayı boş geçirmeyip bir hazırlık maçı yaptıklarını anımsatan Karafırtınalar, "Eksiği olan ve ilk 4 maçta az süre alan oyuncular vardı. Onlar için bir hazırlık maçı yaptık. O da gayet güzel geçti. Bir kişi haricinde hepsi 90 dakika oynadı. İstediğimizi aldık. Hafta içerisinde zaten hep çift idmanlarla hazırlandık. Bugün de haftanın ilk idmanını yapıyoruz. Yarından itibaren yine çift idmanla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
- "Altay çok ciddiye alınması gereken bir takım"Sait Karafırtınalar, hafta sonu konuk edecekleri Altay'ı çok önemsediklerini belirterek, "Önümüzde çok ciddi bir rakip var. Altay hem deplasmanda hem de kendi sahasında oldukça başarılı. Bu sezon yeni çıkmalarına rağmen güzel bir takım havasında. Geçen haftaki maçlarını izledim. Oldukça başarılılar ve yabancı oyuncuları çok etkili. Çok deneyimli oyunculardan kurulu. Altay çok ciddiye alınması gereken bir takım. Biz de onu yapacağız." ifadelerini kullandı.Çalışmalarına, ligin ilk 4 haftasında aldıkları galibiyetleri unutarak devam ettiklerini de aktaran Karafırtınalar, şunları kaydetti:"İlk dört haftayı biz tamamen unuttuk. Artık ikinci bir periyot başladı.
Yine maksimum puanları alıp, ikinci milli takım arasına yine avantajlı girmek istiyoruz. Eğer bu süreci de aynı şekilde bitirirsek işin büyük bir kısmını ilk yarı için bitirmiş olacağız. Mücadelemiz bunun için." - Altay maçı hazırlıkları Bolu spor, Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kırmızı - beyazlı ekip, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde yaptığı antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra dayanıklılık çalışması yapan Bolu ekibi, haftanın ilk antrenmanını dar alanda çift kale maçla tamamladı.İdmana, salonda çalışan Guido Koçer katılmadı.

Hafta Sonu Milli Takım Milli Maç Basın Mensupları Hazırlık Maçı 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Türkiye Rusya maçından en güzel karelerTürkiye Rusya maçından en güzel kareler
Beşiktaş - Bursapor Maçından KarelerBeşiktaş - Bursapor Maçından Kareler
Trabzonspor - Galatasaray Maçından KarelerTrabzonspor - Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı